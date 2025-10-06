Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Kismis, Bantu Jaga Kadar Gula Darah Tetap Normal

Senin, 06 Oktober 2025 – 02:06 WIB
Kismis. Foto: thespruceeats

jpnn.com, JAKARTA - KISMIS biasanya ditambahkan ke dalam beberapa hidangan gurih dan manis, seperti salad.

Kismis terbuat dari anggur yang telah dikeringkan di bawah sinar matahari atau dalam dehydrator, yang memusatkan gula dan nutrisi alaminya.

Kismis merupakan sumber vitamin, mineral, dan antioksidan yang bisa memberikan beberapa manfaat kesehatan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip situs Metropolisindia.com.

1. Kaya Nutrisi

Kismis merupakan sumber nutrisi yang penting untuk kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Kismis kaya akan serat, yang bisa membantu meningkatkan kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit.

Kismis juga mengandung vitamin dan mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi yang penting untuk beberapa fungsi tubuh.

Kalium merupakan mineral penting yang membantu mengatur tekanan darah, detak jantung, dan fungsi otot.

Ada beberapa manfaat kismis yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin seperti misalnya membantu meningkatkan energi.

