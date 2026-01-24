Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Labu Siam, Turunkan Risiko Serangan Kanker

Sabtu, 24 Januari 2026 – 04:04 WIB
7 Manfaat Labu Siam, Turunkan Risiko Serangan Kanker
Labu siam. Foto Paulo-Vilela/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - LABU siam merupakan salah satu sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Labu siam memiliki kandungan kalori dan lemak yang sengat rendah.

Lemak yang terkandung dalam labu siam juga merupakan lemak baik dan labu siam tidak memiliki kandungan kolesterol sama sekali.

Labu siam juga memiliki kandungan vitamin yang juga dibutuhkan tubuh mulai dari asam folat, vitamin C, vitamin B6, pantothenic acid (vitamin B5), niacin (vitamin B3), vitamin B1, vitamin B2, vitamin K,

Selain itu, terdapat juga kandungan mineral seperti kalium, sodium, kalsium, zat besi, zinc, fosforus, dan magnesium.

Untuk mendapatkan manfaat labu siam, maka harus diolah dengan benar.

Labu siam biasa dijadikan sebagai sayuran pelengkap di berbagai macam menu.

Namun, jika ingin mendapatkan manfaat labu siam, sebaiknya masak labu siam dengan sederhana saja dengan cara mengukus atau merebusnya.

Ada beberapa manfaat labu siam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah cegah serangan kanker.

