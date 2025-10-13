Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Lemon, Wanita Pasti Suka

Senin, 13 Oktober 2025 – 08:07 WIB
7 Manfaat Lemon, Wanita Pasti Suka - JPNN.COM
Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Dimakan buahnya maupun air perasan, atau infused water, khasiat buah yang satu ini kurang lebih sama.

Lemon merupakan buah kesukaan banyak orang yang dijadikan infused water dingin yang menyegarkan ketika diminum di siang hari.

Tak hanya itu, manfaat minum air lemon hangat di malam hari ternyata sangat mengejutkan.

Lemon merupakan buah dengan fungsi detoksifikasi yang kuat, sehingga ketika Anda tidur, maka zat yang terkandung dalam lemon akan membantu tubuh melakukan detoksifikasi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga Daya Tahan Tubuh

Manfaat lemon yang pertama ialah bisa membantu menjaga daya tahan tubuh.

Lemon sangat kaya antioksidan dan vitamin C. Oleh karena itu lemon sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh terutama saat kondisi cuaca sedang tidak menentu.

Ada beberapa manfaat lemon yang baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah baik untuk pencernaan.

