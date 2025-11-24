7 Manfaat Makan Apel Setiap Hari, Kanker Bakalan Ogah Menyerang

Senin, 24 November 2025 – 09:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - APEL merupakan salah sau buah kesukaan banyak orang karena khasiatnya yang luar biasa.

Dengan banyaknya kandungan nutrisi pada apel dan kebiasaan mengonsumsi apel di pagi hari, maka ada berbagai manfaat yang bisa di dapatkan.

Nutrisi yang terkandung dalam daging buah dan kulit apel ini menjadi sumber anthocyanin dan tanin.

Tidak hanya itu, apel juga mengandung beberapa vitamin dan mineral seperti bebas lemak, kolesterol dan sodium, tinggi kandungan antioksidan, serat, vitamin C, vitamin B, vitamin K, tembaga, kalium, magnesium dan juga mangan.

Buah apel juga mengandung flavonoid dan fitonutrien seperti quercetin, epicatechin, phloridzin dan juga senyawa polifenol lainnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menstabilkan Tekanan Darah

Bagi yang sering mengalami tekanan darah tidak stabil, Anda bisa mengatasinya dengan makan apel setiap pagi.

2. Mencegah Kanker

Kandungan antioksidan pada apel sangat baik untuk mencegah kanker, terutama kanker serviks, kanker usus besar, kanker otak, dan kanker payudara.