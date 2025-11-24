Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Makan Apel Setiap Hari, Kanker Bakalan Ogah Menyerang

Senin, 24 November 2025 – 09:16 WIB
7 Manfaat Makan Apel Setiap Hari, Kanker Bakalan Ogah Menyerang - JPNN.COM
Mengupas buah apel. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - APEL merupakan salah sau buah kesukaan banyak orang karena khasiatnya yang luar biasa.

Dengan banyaknya kandungan nutrisi pada apel dan kebiasaan mengonsumsi apel di pagi hari, maka ada berbagai manfaat yang bisa di dapatkan.

Nutrisi yang terkandung dalam daging buah dan kulit apel ini menjadi sumber anthocyanin dan tanin.

Baca Juga:

Tidak hanya itu, apel juga mengandung beberapa vitamin dan mineral seperti bebas lemak, kolesterol dan sodium, tinggi kandungan antioksidan, serat, vitamin C, vitamin B, vitamin K, tembaga, kalium, magnesium dan juga mangan.

Buah apel juga mengandung flavonoid dan fitonutrien seperti quercetin, epicatechin, phloridzin dan juga senyawa polifenol lainnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Menstabilkan Tekanan Darah

Bagi yang sering mengalami tekanan darah tidak stabil, Anda bisa mengatasinya dengan makan apel setiap pagi.

2. Mencegah Kanker

Kandungan antioksidan pada apel sangat baik untuk mencegah kanker, terutama kanker serviks, kanker usus besar, kanker otak, dan kanker payudara.

Ada beberapa manfaat rutin makan apel setiap pagi untuk kesehatan dan salah satunya ialah bisa membantu mencegah serangan kanker.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   apel  makan apel  pencernaan  gusi 
BERITA APEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp