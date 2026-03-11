7 Manfaat Mandi dengan Air Garam, Ampuh Hilangkan Lelah

jpnn.com, JAKARTA - MANDI merupakan salah satu hal yang wajib kita lakukan untuk menghilangkan kotoran tubuh.

Mandi biasanya menggunakan air dingin biasa atau air hangat.

Namun, mandi air yang dicampur garam ternyata memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Untuk Detoksifikasi

Mandi dengan air hangat sangat disukai oleh tubuh karena suhu pada air sama dengan suhu tubuh.

Selain disukai tubuh, mandi dengan air hangat dicampur dengan garam dapat melawan racun yang ada di dalam tubuh.

Baca Juga: 5 Manfaat Air Garam untuk Kaki yang Bikin Kaget

Garam bisa menjadi solusi ionik jika sudah dilarutkan dalam air hangat dan bisa mengeluarkan racun dari dalam kulit dan jaringan lemak dengan menarik racun tersebut.

Keluarnya racun atau detoksifikasi ini bisa menjadikan tubuh menjadi segar dan menambah energi untuk melakukan berbagai aktivitas.