JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Manggis, Wanita Pasti Suka

Jumat, 03 Oktober 2025 – 08:28 WIB
Manggis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MANGGIS merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Manggis ternyata dijuluki sebagai ratu buah yang memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa, sehingga membuatnya menonjol di antara buah-buahan lainnya.

Buah manggis yang memiliki rasa manis dan sedikit asam ini, rupanya tidak hanya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.

Sebab, buah itu juga bisa membuat wajah menjadi lebih cantik, bersinar dan seperti habis melakukan perawatan di salon.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mendukung Sistem Pertahanan Tubuh

Manfaat manggis yang pertama ialah mendukung sistem pertahanan tubuh.

Serat dan vitamin C pada manggis membantu memperbaiki sistem pertahanan tubuh.

Serat membantu pertumbuhan bakteri pencernaan yang sehat dan senyawa anti-akteria membantu membunuh bakteri jahat dalam perut.

Ada beberapa manfaat manggis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya mengendalikan gula darah.

TAGS   manggis  manfaat manggis  Jerawat  xanthones 
