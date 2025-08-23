Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Mengonsumsi Kacang Almond yang Direndam Saat Perut Kosong

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 02:00 WIB
7 Manfaat Mengonsumsi Kacang Almond yang Direndam Saat Perut Kosong - JPNN.COM
Kacang Almond. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis makanan yang kaya akan kandungan nutrisi, seperti kacang almond.

Kacang almond benar-benar merupakan permata nutrisi. Kacang almond kaya akan asam lemak omega-3, yang penting untuk kesehatan jantung.

Lemak bermanfaat ini membantu mengurangi kolesterol jahat dan menurunkan risiko penyakit jantung.

Baca Juga:

Ditambah lagi, kacang almond merupakan sumber protein, serat, vitamin, dan mineral yang hebat, menjadikannya tambahan yang sangat baik untuk rencana makan apa pun.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Thehealthsite.com.

1. Meningkatkan Pencernaan

Kacang almond yang direndam sangat bagus untuk kesehatan pencernaan Anda.

Baca Juga:

Perendaman menghilangkan beberapa penghambat enzim yang ditemukan dalam kacang almond mentah, membuatnya lebih mudah dicerna dan memungkinkan penyerapan nutrisi yang lebih baik.

Mengonsumsi kacang almond saat perut kosong bisa merangsang sistem pencernaan Anda, membantu menghindari masalah seperti kembung dan sembelit.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kacang almond yang direndam yang baik untuk kesehatan dan bisa menurunkan risiko serangan penyakit ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kacang almond  perut kosong  Berat Badan  pencernaan 
BERITA KACANG ALMOND LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp