Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Oatmeal untuk Menurunkan Berat Badan

Jumat, 19 September 2025 – 02:00 WIB
7 Manfaat Oatmeal untuk Menurunkan Berat Badan - JPNN.COM
Oatmeal. Foto: Medical News Today

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis makanan yang bisa Anda konsumsi di pagi hari.

Salah satu makanan yang bisa Anda konsumsi adalah oatmeal.

Oat adalah salah satu makanan yang paling umum dinikmati saat sarapan.

Baca Juga:

Gandum utuh yang mengenyangkan ini tidak hanya kaya akan nutrisi penting, tetapi juga rendah kalori, menjadikannya pilihan yang tepat bagi siapa saja yang ingin menjaga pola makan sehat.

Ditambah lagi, sangat cepat dan mudah disiapkan, tetapi pertanyaan besarnya adalah apakah oat benar-benar bisa membantu menurunkan berat badan?

Jawabannya adalah ya. Oat kaya akan serat, yang membantu Anda merasa kenyang lebih lama, mencegah keinginan makan di tengah pagi yang mengganggu.

Baca Juga:

Oat juga kaya akan protein, yang bisa membantu meningkatkan metabolisme dan mendukung pembakaran lemak.

Jadi, baik Anda memakannya sebagai oatmeal atau dalam smoothie, mengonsumsi oat untuk menurunkan berat badan bisa menunjukkan hasil yang cepat.

Ada beberapa manfaat dari rutin mengonsumsi oatmeal yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya membantu meningkatkan pencernaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   oatmeal  Berat Badan  serat  Protein 
BERITA OATMEAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp