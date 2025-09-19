7 Manfaat Oatmeal untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis makanan yang bisa Anda konsumsi di pagi hari.

Salah satu makanan yang bisa Anda konsumsi adalah oatmeal.

Oat adalah salah satu makanan yang paling umum dinikmati saat sarapan.

Gandum utuh yang mengenyangkan ini tidak hanya kaya akan nutrisi penting, tetapi juga rendah kalori, menjadikannya pilihan yang tepat bagi siapa saja yang ingin menjaga pola makan sehat.

Ditambah lagi, sangat cepat dan mudah disiapkan, tetapi pertanyaan besarnya adalah apakah oat benar-benar bisa membantu menurunkan berat badan?

Jawabannya adalah ya. Oat kaya akan serat, yang membantu Anda merasa kenyang lebih lama, mencegah keinginan makan di tengah pagi yang mengganggu.

Baca Juga: 4 Ramuan Alami untuk Menurunkan Berat Badan

Oat juga kaya akan protein, yang bisa membantu meningkatkan metabolisme dan mendukung pembakaran lemak.

Jadi, baik Anda memakannya sebagai oatmeal atau dalam smoothie, mengonsumsi oat untuk menurunkan berat badan bisa menunjukkan hasil yang cepat.