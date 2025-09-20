Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Pare yang Tidak Terduga, Bikin Deretan Penyakit Kronis Ini Ogah Mendekat

Sabtu, 20 September 2025 – 08:01 WIB
Sayuran pare. Foto: Boldsky

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang tidak suka mengonsumsi pare karena rasanya yang pahit.

Namun, jangan salah. Walau memiliki rasa pahit, pare kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Kandungan serat dalam buah pare tergolong tinggi, sehingga mengonsumsi buah kaya serat ini bisa membantu kamu menjaga kesehatan.

Oleh karena itu, tak heran jika buah pare memiliki manfaat, khususnya, untuk mengurangi risiko penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Antibakteri dan Antivirus HIV

Ekstrak pare memiliki kemampuan antibakteri, terutama infeksi yang disebabkan oleh bakteri seperti E. coli, Salmonella, Staphylococcus, Pseudomonas, dan Streptobaccilus.

Ekstrak pare juga terlihat bisa mematikan virus salah satunya virus HIV.

Akan tetapi, manfaat pare hingga saat ini belum dapat digunakan sebagai antibiotik atau antivirus secara klinis, mengingat masih minimnya penelitian yang mendukung data tersebut.

Ada beberapa manfaat pare yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya membantu mencegah penuaan dini.

