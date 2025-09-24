7 Manfaat Rutin Mengonsumsi Aprikot Kering, Kulit Bakalan Makin Kinclong

Rabu, 24 September 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - APRIKOT mungkin merupakan salah satu buah yang jarang dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Padahal, aprikot kaya akan berbagai kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh.

Anda bisa mengonsumsi aprikot begitu saja atau dalam bentuk buah kering.

Baca Juga: 7 Manfaat Aprikot untuk Kesehatan

Buah-buahan kering adalah cara yang enak dan mudah untuk menikmati kebaikan alami buah-buahan segar, bahkan saat sedang tidak musimnya.

Di antara semua buah-buahan kering, aprikot kering menonjol karena rasanya yang manis, kenyal, dan warna oranye cerah.

Aprikot kering tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan nutrisi penting yang menjadikannya tambahan yang sehat untuk diet apa pun.

Baca Juga: Manfaat Aprikot Kering untuk Kesehatan

Aprikot kering kaya akan vitamin A dan C, potasium, dan serat, yang semuanya mendukung kesehatan jantung, kekebalan, dan pencernaan.

Aprikot kering juga rendah lemak tetapi tinggi antioksidan, menjadikannya pilihan camilan yang enak. Faktanya, buah-buahan kering ini juga baik untuk kulit Anda.