JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Salak Pondoh, Baik untuk Penderita Anemia

Sabtu, 10 Januari 2026 – 08:50 WIB
7 Manfaat Salak Pondoh, Baik untuk Penderita Anemia
Salak. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SALAK pondoh merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang.

Salak pondoh memiliki berbagai manfaat kesehatan. Sebab, mengandung berbagai macam gizi yakni; vitamin C; serat; karbohidrat; lemak jenuh; kalium; tyrosine; vitamin B3; vitamin B6; vitamin B1; vitamin B5; tembaga; fosfor; magnesium; besi; dan kalsium.

Berbagai macam kandungan tersebut membuat salak pondoh memiliki khasiat yang sangat luar biasa.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan imun tubuh

Manfaat salak pondoh bisa membantu meningkatkan imun tubuh.

Untuk itu konsumsilah salak pondoh sebagai salah satu buah yang digunakan untuk meningkatkan imun tubuh.

2. Sebagai sumber energi

Salak pondoh juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Bagi yang melakukan berbagai macam aktivitas berat, tetapi tidak sempat mengonsumsi makanan untuk menambah energi, buah dari salak pondoh ini akan membantu untuk meningkatkan energi yang terdapat di dalam tubuh Anda.

3. Menyehatkan usus

Mengonsumsi salak pondoh ternyata juga sangat efektif digunakan untuk menyehatkan usus.

Ada beberapa manfaat salak pondoh yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja sebagai sumber energi.

TAGS   salak pondoh  manfaat salak pondoh  diare  Anemia 
