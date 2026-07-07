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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Serai yang Bikin Kaget

Selasa, 07 Juli 2026 – 07:33 WIB
7 Manfaat Serai yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Ilustrasi Serai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu tanaman yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sebab, serai terbukti bisa menghambat pertumbuhan bakteri, jamur, dan virus tertentu.

Serai mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin C, folat dan niasin.

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Serai juga mengandung berbagai mineral dan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh.

Ekstrak air rebusan serai bermanfaat sebagai obat antiinflamasi dan diuretik, menenangkan sistem saraf pusat, dan membantu memperlancar pencernaan.

Berikut cara membuat ramuan serai campur madu dan jahe.

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Cukup sediakan 5 batang serai lalu ditumbuk, parut atau blender 250 mg jahe, dan madu.

Campurkan semua bahan dalam panci dan rebus dengan 2 liter air sampai mendidih.

Ada beberapa manfaat serai yang baik untuk menjaga kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya mengatasi peradangan.

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TAGS   serai  manfaat serai  Peradangan  nyeri haid 
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