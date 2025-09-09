Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Susu Almond, Baik untuk Vegan

Selasa, 09 September 2025 – 02:00 WIB
Susu almond. Foto: godairyfree.org

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman padat nutrisi yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Susu almond merupakan minuman bergizi rendah kalori yang sangat populer.

Nutrisi tambahan seperti kalsium, riboflavin, vitamin E, dan vitamin D sering ditambahkan untuk meningkatkan kandungan nutrisinya
.
Susu almond sangat cocok bagi mereka yang tidak bisa atau memilih untuk tidak minum susu sapi dan mereka yang menyukai rasanya.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Nawon.com.vn.

1. Pengendalian berat badan

Satu cangkir (240 ml) susu almond tanpa pemanis mengandung sekitar 30–50 kalori, sedangkan susu murni dalam jumlah yang sama mengandung 146 kalori.

Itu berarti susu almond mengandung kalori 65–80 persen lebih sedikit.

Jika Anda sedang mencoba menurunkan berat badan, mengganti dua atau tiga porsi susu harian dengan susu almond akan membantu mengurangi asupan kalori harian Anda hingga 348 kalori.

2. Cocok untuk penderita diabetes

Susu almond tanpa pemanis memiliki sangat sedikit gula. Satu cangkir (240 ml) susu almond hanya mengandung 1–2 gram karbohidrat, yang sebagian besar berupa serat.

Ada beberapa manfaat susu almond yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya adalah baik untuk vegan.

