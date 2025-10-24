Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Telur Ayam Kampung, Baik untuk Kesehatan Hati

Jumat, 24 Oktober 2025 – 08:24 WIB
7 Manfaat Telur Ayam Kampung, Baik untuk Kesehatan Hati - JPNN.COM
Telur Ayam Kampung. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Salah satu jenis telur yang paling sering dikonsumsi adalah telur ayam kampung.

Telur ayam kampung dipercaya lebih baik dibandingkan dengan telur ayam ras.

Baca Juga:

Telur ayam kampung dipercaya masyarakat umum sebagai penambah stamina dan meningkatkan kesehatan tubuh.

Telur ayam kampung dipercaya sebagai penambah stamina alami karena memiliki kandungan nutrisi yang lebih menyehatkan dari telur biasa.

Telur ayam kampung biasanya dikonsumsi secara mentah atau dicampur dengan jamu oleh sebagian besar masyarakat umum.

Baca Juga:

Telur ayam kampung mengandung hampir semua vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu: Vitamin A; Vitamin B2; Vitamin B5; Vitamin B12; Vitamin C; Vitamin E; Fosfor; Folat; Selenium.

Istimewanya lagi, satu butir telur mengandung sekitar 6 gram protein.

Ada beberapa manfaat telur ayam kampung yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah menjaga kesehatan hati.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   telur ayam kampung  manfaat telur ayam kampung  Kesehatan hati  kolesterol 
BERITA TELUR AYAM KAMPUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp