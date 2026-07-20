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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Temulawak yang Tidak Terduga

Senin, 20 Juli 2026 – 06:58 WIB
7 Manfaat Temulawak yang Tidak Terduga - JPNN.COM
Temulawak. Foto: ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - TEMULAWAK merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Banyak manfaat yang bisa didapat dari temulawak. Herbal ini bisa mampu melunturkan lemak dalam darah (trigliserida) yang berlebihan.

Selain itu, temulawak juga bisa mencegah kanker hingga meningkatkan fungsi otak.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Antiperadangan

Temulawak bisa digunakan sebagai obat antiperadagangan. Tanpa peradagangan, patogen seperti bakteri bisa dengan mudah masuk ke tubuh dan menciptakan penyakit.

Para peneliti bidang kesehatan percaya, peradagangan dalam tubuh jadi salah satu penyebab beberapa penyakit seperti kanker, alzheimer, dan jantung.

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2. Antioksidan

Temulawak mengandung senyawa kurkuminoid yang juga bisa ditemukan pada kunyit.

Senyawa ini berfungsi sebagai zat aktif anti peradangan dan merupakan obat antioksidan buat penangkal berbagai penyakit.

Ada beberapa manfaat temulawak yang ternyata baik untuk mengatasi kesehatan dan salah satunya ialah mengatasi stres.

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TAGS   temulawak  manfaat temulawak  Antioksidan  Stres 
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