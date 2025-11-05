Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Terong yang Bikin Kaget

Rabu, 05 November 2025 – 08:23 WIB
7 Manfaat Terong yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Terong. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - TERONG merupakan salah satu makanan penuh nutrisi kesukaan banyak orang.

Terong bisa diolah dengan cara ditumis, kukus, hingga digulai.

Adapun kandungan terong yakni fosfor; zat besi; karbohidrat; serat; kalsium; potasium; energi; niacin; vitamin A; vitamin C dan beberapa nutrisi lainnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Manfaat terong yang pertama ialah bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Tidak hanya baik untuk menjaga kesehatan kulit, vitamin C dalam terong hijau juga berguna untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga berbagai kuman penyakit bisa dicegah dengan baik.

2. Menurunkan Risiko Diabetes

Dalam terung hijau memiliki sifat sama seperti insulin yang bisa mengurangi risiko diabetes, sehingga berbagai komplikasi lainnya bisa dicegah.

Manfaat ini juga sudah dibuktikan dalam beberapa studi yang dilakukan di negara Asia.

Ada beberapa manfaat terong yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya membantu mengatasi kolesterol tinggi.

TAGS   terong  manfaat terong  Anemia  kolesterol tinggi 
