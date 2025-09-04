Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Minuman Pembersih Usus yang Wajib Anda Konsumsi

Kamis, 04 September 2025 – 02:00 WIB
Ilustrasi Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - USUS merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Kesehatan usus penting bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Kesehatan usus memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan juga suasana hati Anda.

Mikrobioma yang seimbang, atau komunitas bakteri yang bermanfaat, sangat penting bagi kesehatan usus.

Meskipun pola makan seimbang yang kaya serat sangat penting, mengonsumsi minuman pembersih usus bisa memberikan manfaat tambahan.

Minuman ini sering kali dibuat dengan bahan-bahan alami, dan bisa mendukung proses detoksifikasi alami tubuh, sehingga pergerakan usus menjadi teratur dan lingkungan usus menjadi lebih sehat.

Ada beberapa minuman pembersih usus terbaik yang bisa membantu menyehatkan usus dan meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Minuman pembersih usus adalah minuman yang dibuat dengan bahan-bahan alami yang diyakini bisa mendukung proses detoksifikasi alami tubuh dengan mendorong pergerakan usus yang teratur dan lingkungan usus yang lebih sehat.

Ada beberapa jenis minuman pembersih usus yang wajib Anda konsumsi tanpa efek samping dan salah satunya adalah jus sayuran hijau.

