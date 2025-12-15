7 Paket PLTS dari Pertamina Dipasang di Posko Pengungsian Aceh Tamiang

jpnn.com - BANDA ACEH - PT Pertamina (Persero) memberikan bantuan berupa pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sejumlah titik posko pengungsi korban banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Aceh Tamiang.

"Bantuan PLTS ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). PLTS mulai menerangi posko pengungsian Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, sejak Sabtu (13/12)," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron dalam keterangan di Banda Aceh, Minggu (14/12).

Dia menyebutkan tujuh paket PLTS masing-masing unit berkapasitas 590 Wp (Watt peak), inverter 1.000 Wp (Watt peak), baterai 2.000 Wh (Watt hour), serta tujuh paket Solar LED 40 watt yang didatangkan langsung dari Jakarta.

Pemasangan instalasi PLTS melibatkan teknisi Perwira Pertamina Peduli yang merakit beberapa komponen PLTS, hingga listrik bisa menerangi tenda pengungsian.

“Program ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang. Pertamina menyalurkan bantuan PLTS ini guna mendukung pemulihan kondisi darurat pasca bencana,” kata Baron.

Baron menambahkan, hadirnya PLTS di pengungsian sangat membantu pengungsi dan relawan terutama untuk penerangan aktivitas di malam hari, sekaligus sebagai sarana untuk menambah daya baterai telepon seluler sebagai sarana komunikasi utama. Setiap unit PLTS dapat menyala selama 8 jam per hari.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Relawan Pertamina Peduli M. Abassi Ali Bilhadj mengatakan, proses perakitan PLTS berlangsung selama 2 jam, dan setelah diuji coba langsung menyala. (antara/jpnn)



Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

