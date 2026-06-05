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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

7 Pemain Resmi Angkat Kaki dari Persija Jakarta, Ada Nama-Nama yang Sulit Dilupakan

Jumat, 05 Juni 2026 – 09:01 WIB
7 Pemain Resmi Angkat Kaki dari Persija Jakarta, Ada Nama-Nama yang Sulit Dilupakan - JPNN.COM
Skuad Persija Jakarta. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Persija Jakarta mulai menyusun kekuatan untuk menghadapi musim 2026/27.

Sebagai langkah awal, tujuh pemain dipastikan tidak lagi masuk dalam rencana tim untuk kompetisi mendatang.

Mereka yang dimaksud ialah Carlos Eduardo, Bruno Tubarao, Jean Mota, Emaxwell Souza, Allano Lima, Thales Lira, dan Alaaeddine Ajaraie.

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Sebagian besar pemain tersebut berstatus habis kontrak, sedangkan Thales dan Ajaraie kembali ke klub asal setelah masa peminjamannya selesai.

Perpisahan ini sekaligus menutup perjalanan sejumlah pemain yang sempat memberi warna berbeda bagi Persija sepanjang musim lalu.

Dari nama-nama tersebut, Carlos Eduardo menjadi pemain yang paling lama berseragam Persija. Kiper asal Brasil itu sudah mengawal gawang Macan Kemayoran sejak musim 2024/2025.

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Pada musim terakhirnya bersama Persija, Eduardo tampil dalam 21 pertandingan. Dia mencatatkan 31 penyelamatan dan delapan clean sheet.

Perpisahan juga terjadi dengan sejumlah pemain yang memiliki kontribusi besar di sektor penyerangan.

Persija Jakarta mulai menyusun kekuatan untuk menghadapi musim 2026/27. Simak langkah Macan Kemayoran.

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TAGS   Persija  Persija Jakarta  Bursa Transfer  Emaxwell Souza  Carlos Eduardo 
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