7 Pemicu Persib Vs Malut United akan Jadi Laga Hebat bin Dahsyat

jpnn.com - BANDUNG - Big match pekan ke-20 Super League langsung hadir di hari pertama, Jumat (6/2), yakni pertemuan Top 4 klasemen, Persib Bandung vs Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Persib kini memimpin klasemen, Malut United di anak tangga ke-4.

Maung Bandung juara bertahan, Laskar Kie Raha tim bertabur bintang yang langsung menjadi momok kompetitor setelah promosi dari Liga 2 pada 2024/2025.

Selain dua fakta di atas, ada faktor yang menyebabkan laga Persib vs Malut United kemungkinan menjadi partai dahsyat.

Persib Bandung kalah dari Malut United di putaran pertama. Itulah yang mungkin menjadi penyebab Maung Bandung mau habis-habisan, balas dendam.

Bintang-bintang baru Persib, seperti Layvin Kurzawa -yang menjadi daya tarik tersendiri, ada kemungkinan melakoni debut.

Andai bisa memenangi laga melawan Malut United, Persib bisa memberikan tekanan ganda kepada peringkat kedua klasemen, Borneo FC.

Pesut Etam -julukan Borneo FC, baru merumput pada Sabtu (7/2).

Jika Persib menang, Borneo akan lebih tertekan lantaran harus bertandang ke kandang Bhayangkara FC -tim yang terlihat mengerikan dengan pemain-pemain (asing) baru mereka di putaran kedua.

Laga Persib Bandung vs Malut United dijadwalkan digelar pada malam hari. Biasanya, kalau Persib main malam pada hari kerja, Bobotoh makin ramai.

"Kami fokus ke pertandingan. Kami akan berjuang meraih tiga poin," tutur gelandang Brasil milik Malut United Lucas Cardoso. (jpnn/mufc)

Jadwal Pekan ke-20 dan Klasemen Super League

