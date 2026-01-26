Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

7 Pemuda Hilang di Lokasi Banjir Bandang Agam Ditemukan Tim SAR Gabungan, Begini Kondisinya

Senin, 26 Januari 2026 – 08:05 WIB
7 Pemuda Hilang di Lokasi Banjir Bandang Agam Ditemukan Tim SAR Gabungan, Begini Kondisinya - JPNN.COM
Tim SAR gabungan saat berhasil mengevakuasi tujuh orang pemuda ke pemukiman warga dengan selamat usai hilang di Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Senin (26/1/2026) pukul 00.01. ANTARA/HO-BPBD Agam.

jpnn.com - LUBUK BASUNG - Sebanyak tujuh pemuda yang hilang saat melihat hulu Sungai Rangeh, lokasi banjir bandang di Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ditemukan dan dievakuasi Tim SAR Gabungan, Senin (26/1) dini hari.

Ketujuh pemuda itu dievakuasi dalam keadaan selamat.

Koordinator Lapangan Basarnas Padang Atta Priyono mengatakan ketujuh pemuda itu atas nama, Fahri, Fakhri, Rifal, Bima, Andika, Farel dan Romi.

Baca Juga:

Mereka dilaporkan hilang sejak Minggu (25/1) sore.

Korban ditemukan dalam kondisi selamat dan hanya mengalami kelelahan.

"Evakuasi korban menggunakan alat penerangan dari lokasi sampai ke permukiman," katanya di Lubuk Basung, Senin (26/1).

Baca Juga:

Dia menceritakan korban pergi melihat lokasi hulu Sungai Rangeh, lokasi banjir bandang yang melanda daerah itu pada akhir November 2025 lalu.

Saat hendak pulang, mereka tidak menemukan jalan atau lupa arah, sehingga korban berputar-putar di hutan.

Tujuh pemuda yang hilang di lokasi bandang di Kabupaten Agam ditemukan Tim SAR Gabungan dalam keadaan meninggal dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemuda Hilang  Banjir Bandang  Agam  tim sar gabungan 
BERITA PEMUDA HILANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp