7 Penghargaan di Super League, Termasuk Pemain Terbaik

jpnn.com - JAKARTA – Super League 2025/26 selesai, Persib Bandung tampil sebagai juara.

Persib mencatat total 79 poin dari 34 laga yang dijalani musim ini usai bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara di laga pekan ke-34 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5) sore.

Finis sebagai runner up musim ini adalah Borneo FC Samarinda yang juga mengoleksi 79 poin. Pesut Etam kalah head to head dari Persib.

Tidak hanya memberikan penghargaan untuk sang juara, I.League selaku operator kompetisi juga memberikan penghargaan untuk individu serta tim Fair Play.

Best Player

Gelar pemain terbaik alias Best Player jatuh pada pemain andalan Borneo FC Samarinda, Mariano Peralta. Peran dan kontribusi besar pemain asal Argentina itu terasa sangat nyata dengan 34 penampilannya musim ini dan menyumbang 20 gol dan 14 assists.

Best Young Player

Terpilihlah pemain Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas. Performa impresifnya musim ini membuat pemain berusia 21 tahun itu dipercaya tampil di 26 laga dan menyumbang satu gol untuk Macan Kemayoran.

Best Goalkeeper

Untuk penghargaan penjaga gawang terbaik, terpilih kiper Borneo FC Samarinda, Nadeo Arga Winata. Pada BRI Super League 2025/26 ini, Nadeo Argawinata tampil tak tergantikan dengan 34 pertandingan dan mencatat 130 penyelamatan penting untuk Pesut Etam. Musim ini, Nadeo mencatat 12 kali clean sheets.