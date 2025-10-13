7 Pengobatan Alami untuk Atasi Sembelit yang Merepotkan

Senin, 13 Oktober 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT bisa dialami siapa saja dan merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup merepotkan.

Sembelit adalah kondisi tidak bisa buang air besar secara teratur atau merasa sulit buang air besar saat diinginkan.

Kondisi ini sangat umum terjadi sehingga dianggap endemik pada populasi lansia.

Baca Juga: 5 Cara Alami Atasi Sembelit dengan Cepat

Tidak hanya ada banyak kemungkinan penyebab sembelit, tetapi juga banyak alternatif pengobatan.

Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dari sisa makanan yang dihasilkan oleh sistem pencernaan Anda.

Otot-otot usus besar akhirnya mendorong produk limbah atau tinja untuk dikeluarkan melalui rektum.

Baca Juga: Atasi Bronkitis dengan 5 Pengobatan Alami Ini

Tinja tetap keras jika terlalu lama berada di usus besar dan sulit melewati rektum.

Kondisi ini menyebabkan sembelit yang menimbulkan masalah serius pada kesehatan Anda.