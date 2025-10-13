Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Pengobatan Alami untuk Atasi Sembelit yang Merepotkan

Senin, 13 Oktober 2025 – 02:00 WIB
Ilustrasi minyak kelapa. Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT bisa dialami siapa saja dan merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup merepotkan.

Sembelit adalah kondisi tidak bisa buang air besar secara teratur atau merasa sulit buang air besar saat diinginkan.

Kondisi ini sangat umum terjadi sehingga dianggap endemik pada populasi lansia.

Tidak hanya ada banyak kemungkinan penyebab sembelit, tetapi juga banyak alternatif pengobatan.

Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dari sisa makanan yang dihasilkan oleh sistem pencernaan Anda.

Otot-otot usus besar akhirnya mendorong produk limbah atau tinja untuk dikeluarkan melalui rektum.

Tinja tetap keras jika terlalu lama berada di usus besar dan sulit melewati rektum.

Kondisi ini menyebabkan sembelit yang menimbulkan masalah serius pada kesehatan Anda.

Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu mengatasi sembelit dengan mudah dan salah satunya minyak kelapa.

