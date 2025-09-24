7 Siswa SMAN 15 Jakarta Diduga Keracunan MBG

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah siswa di SMAN 15 Jakarta diduga mengalami keracunan seusai menyantap makan bergizi gratis (MBG).

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengatakan ada tujuh siswa yang mengalami gejala tersebut.

“Itu 7 orang, 3 orang di RSUD, 4 orang di UKS. Gejalanya apa? Mual-mual, sakit perut saja,” ucap Nanik saat dikonfirmasi, pada Selasa (23/9).

Nanik menjelaskan bahwa MBG yang didistribusikan kepada siswa di sekolah tersebut total 641.

Menu pada Selasa yakni nasi, mie, ayam suwir, dan semangka. MBG itu disebut sudah dicoba oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Semua awak dapur itu pagi, makan semua itu makanan. Termasuk SPPG-nya semua makan,” kata dia.

Siswa yang keracunan itu kemudian dibawa ke Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan RSUD Tanjung Priok. Namun, kemudian seluruhnya sudah dipulangkan pada siang hari.

“Jam 1 ketika kepala SPPG-nya (datang), ternyata semua sudah pulang, yang di RSUD pulang, yang di UKS pulang, tinggal 1 orang ketemu. Dan juga itu mau pulang,” tuturnya.