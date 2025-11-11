Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Teh Herbal Ini Bantu Anda Mudah Tidur Nyenyak Tanpa Gangguan

Selasa, 11 November 2025 – 02:22 WIB
Teh Hijau. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - MENDAPATKAN tidur malam yang cukup bisa memberi manfaat luar biasa bagi kesehatan Anda.

Berjuang dengan malam tanpa tidur nyenyak? Anda tidak sendirian.

Banyak dari kita merasa sulit untuk tertidur karena stres sepanjang hari dan pikiran yang tidak berhenti berpacu.

Pada saat-saat seperti itu, Anda membutuhkan sesuatu untuk menenangkan diri dan meningkatkan relaksasi.

Jadi, mengapa tidak mencoba secangkir teh? Ya, itu mungkin terdengar mengejutkan bagi Anda karena teh seharusnya membangunkan kamu.

Namun, ada beberapa jenis teh yang secara khusus dirancang untuk membantu Anda rileks dan tidur nyenyak juga.

Secangkir teh ini cukup untuk membantu Anda tidur lebih baik. Jadi, apakah Anda siap untuk mengetahui beberapa teh terbaik sebelum tidur untuk tidur?

Berikut adalah teh sehat sebelum tidur untuk meningkatkan kualitas tidur dan mengatasi insomnia, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis teh herbal yang bisa membantu Anda tidur nyenyak setiap malam dan salah satunya ialah tentu saja teh ginseng.

