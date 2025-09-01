7 Tuntutan Aliansi Mahasiswa Sumsel, Nomor 5 soal Kapolri

jpnn.com - PALEMBANG - Demo mahasiswa dari berbagai universitas di Palembang pada Senin (1/9) berakhir damai.

Aspirasi mahasiswa pun direspons langsung Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdie bersama tiga pimpinan lain, dan sejumlah anggota dewwan.

Ketua DPRD berjanji akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa ke tingkat pusat.

Presiden Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Ilham menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa atas berbagai persoalan nasional, mulai dari kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kebijakan efisiensi anggaran, hingga tindakan represif aparat kepolisian yang menelan korban jiwa.

“Negara ini sedang menghadapi banyak masalah, dan kami mahasiswa merasa perlu turun tangan. Kami bukan musuh negara, kami adalah suara rakyat yang ingin didengar,” kata Ilham.

Adapun tujuh tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Sumsel, yakni:

Membatalkan Kenaikan Tunjangan DPR: Mahasiswa menolak keras kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sesuai dengan situasi keuangan negara. Sahkan RUU Perampasan Aset: Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU ini untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi. Evaluasi Kinerja DPR: Menuntut transparansi dan evaluasi menyeluruh atas kinerja lembaga legislatif yang dinilai tidak lagi representatif terhadap kepentingan rakyat. Reformasi Penerimaan Anggota Polri: Evaluasi terhadap proses rekrutmen anggota Polri guna mencegah tindakan represif yang kerap dilakukan terhadap masyarakat. Copot Kapolri: Menuntut pencopotan Kapolri atas maraknya kekerasan aparat yang menyebabkan korban jiwa dalam penanganan unjuk rasa. Prioritaskan Kesejahteraan Guru: Menekankan pentingnya perhatian terhadap nasib guru sebagai pilar pendidikan bangsa. Kembalikan Kebebasan Pers: Mahasiswa menolak segala bentuk pembungkaman terhadap pers dan menuntut kebebasan media untuk menyampaikan informasi kepada publik secara adil dan transparan.

Ketua DPRD Sumatera Selatan Andie Dinialdie mengatakan pihaknya akan mendukung penuh aspirasi mahasiswa.

“Kami terbuka dan siap berdialog. Semua tuntutan akan kami kawal hingga ke Jakarta. Bahkan, kami siap mengajak perwakilan mahasiswa untuk bersama-sama menyampaikan langsung ke pusat,” ujar Andie.