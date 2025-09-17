70 Tahun Polantas: Tak Hanya Mengatur Lalu Lintas, Tetapi Menyelamatkan Nyawa

jpnn.com, JAKARTA - Polisi lalu lintas (polantas) memasuki usia ke-70 tahun pada 22 September 2025. Dengan mengusung tema “Lalu Lintas Modern yang Berkeselamatan Menuju Asta Cita Indonesia Emas,” peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara tahun ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang pengabdian Polantas sejak resmi berdiri pada 22 September 1955.

Sejarah Polantas sejatinya telah dimulai sejak era Hindia Belanda, tepatnya 15 Mei 1915, ketika dibentuk satuan khusus lalu lintas bernama Voer Wesen yang kemudian dikenal sebagai Verkeerspolitie. Masa penjajahan Jepang sempat mereduksi peran ini, sebelum akhirnya pada era kemerdekaan kebutuhan akan polisi khusus lalu lintas makin mendesak.

Puncaknya, melalui Order No. 20/XVI/1955, dibentuklah Seksi Lalu Lintas Jalan di bawah Kepala Jawatan Kepolisian Negara. Sejak saat itulah, 22 September ditetapkan sebagai Hari Lalu Lintas Bhayangkara.

Baca Juga: Polantas di Kampar Ajak Anak Sekolah Sayang Lingkungan Lewat Green Policing

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan bahwa Polantas adalah etalase Polri yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat, sekaligus garda terdepan dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

“Tugas besar Polantas bukan hanya mengatur lalu lintas, tetapi menyelamatkan nyawa, khususnya generasi muda, agar bangsa tidak kehilangan aset berharga di jalan raya,” ujar dia dalam siaran persnya, Rabu (17/9).

Refleksi tujuh dekade polantas tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari pertumbuhan kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi, terutama menimpa Gen Z, perilaku berkendara berisiko, hingga tuntutan transparansi pelayanan publik.

Baca Juga: Hari Ini Ada Rekayasa Lalu Lintas Atasi Kemacetan Horor TB Simatupang

Namun, capaian strategis 2025 menunjukkan langkah signifikan Korlantas Polri di bawah kepemimpinan Irjen Agus Suryonugroho.

Digitalisasi layanan SIM, STNK, dan BPKB, yang berkontribusi pada peningkatan indeks kepercayaan publik Polri, dari 84,83 persen menjadi 94,92 persen pada saat ini menurut MenPan-RB, Rini Widyantini.