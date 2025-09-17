Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

70 Tahun Polantas: Tak Hanya Mengatur Lalu Lintas, Tetapi Menyelamatkan Nyawa

Rabu, 17 September 2025 – 16:05 WIB
70 Tahun Polantas: Tak Hanya Mengatur Lalu Lintas, Tetapi Menyelamatkan Nyawa - JPNN.COM
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho saat memimpin apel pagi. Dok: NTMC Polri.

jpnn.com, JAKARTA - Polisi lalu lintas (polantas) memasuki usia ke-70 tahun pada 22 September 2025. Dengan mengusung tema “Lalu Lintas Modern yang Berkeselamatan Menuju Asta Cita Indonesia Emas,” peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara tahun ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang pengabdian Polantas sejak resmi berdiri pada 22 September 1955.

Sejarah Polantas sejatinya telah dimulai sejak era Hindia Belanda, tepatnya 15 Mei 1915, ketika dibentuk satuan khusus lalu lintas bernama Voer Wesen yang kemudian dikenal sebagai Verkeerspolitie. Masa penjajahan Jepang sempat mereduksi peran ini, sebelum akhirnya pada era kemerdekaan kebutuhan akan polisi khusus lalu lintas makin mendesak.

Puncaknya, melalui Order No. 20/XVI/1955, dibentuklah Seksi Lalu Lintas Jalan di bawah Kepala Jawatan Kepolisian Negara. Sejak saat itulah, 22 September ditetapkan sebagai Hari Lalu Lintas Bhayangkara.

Baca Juga:

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan bahwa Polantas adalah etalase Polri yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat, sekaligus garda terdepan dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

“Tugas besar Polantas bukan hanya mengatur lalu lintas, tetapi menyelamatkan nyawa, khususnya generasi muda, agar bangsa tidak kehilangan aset berharga di jalan raya,” ujar dia dalam siaran persnya, Rabu (17/9).

Refleksi tujuh dekade polantas tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari pertumbuhan kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi, terutama menimpa Gen Z, perilaku berkendara berisiko, hingga tuntutan transparansi pelayanan publik.

Baca Juga:

Namun, capaian strategis 2025 menunjukkan langkah signifikan Korlantas Polri di bawah kepemimpinan Irjen Agus Suryonugroho.

Digitalisasi layanan SIM, STNK, dan BPKB, yang berkontribusi pada peningkatan indeks kepercayaan publik Polri, dari 84,83 persen menjadi 94,92 persen pada saat ini menurut MenPan-RB, Rini Widyantini.

Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho menyebut polantas kini tak hanya mengatur lalu lintas, tetapi juga menyelamatkan nyawa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polantas  Irjen Agus Suryonugroho  hari lalu lintas bhayangkara  lalu lintas 
BERITA POLANTAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp