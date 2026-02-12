7.000 Bantuan Ramadan Senilai Rp 6,4 Miliar dari KSrelief Disalurkan ke Empat Provinsi

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman (KSrelief) bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan 7.000 paket pangan Ramadan senilai Rp 6,4 miliar bagi masyarakat prasejahtera di empat provinsi di Indonesia.

Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan selama bulan Ramadan.

Penyaluran dilakukan di Provinsi Banten sebanyak 1.125 paket, DKI Jakarta 3.000 paket, Jawa Barat 1.375 paket, dan Jawa Tengah 1.500 paket.

Sasaran penerima meliputi kelompok fisabilillah, fakir miskin, serta korban bencana yang membutuhkan dukungan pangan menjelang dan selama Ramadan.

Setiap paket berisi kebutuhan pokok, antara lain beras, minyak goreng, mi instan, sarden, kecap manis, saus, garam, dan gula. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu mencukupi kebutuhan makan keluarga penerima manfaat.

Secara simbolis, bantuan diserahkan oleh Perwakilan KSrelief Abdul Karim Al Yusuf, didampingi Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al-Amudi, dan diterima langsung oleh Ketua BAZNAS KH. Noor Achmad, di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Kamis (12/2).

Ketua BAZNAS KH. Noor Achmad menyampaikan apresiasi atas konsistensi dukungan KSrelief kepada masyarakat Indonesia melalui BAZNAS.

Dia menyebut bantuan tersebut selalu dinantikan masyarakat setiap menjelang Ramadan. “Alhamdulillah, bantuan ini memang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia,” ujarnya.