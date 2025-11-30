Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

707 Unit Menara Pemancar Sinyal di Wilayah Banjir Sumatera dan Aceh Dipulihkan

Minggu, 30 November 2025 – 15:15 WIB
707 Unit Menara Pemancar Sinyal di Wilayah Banjir Sumatera dan Aceh Dipulihkan - JPNN.COM
Ilustrasi BTS (Base Transceiver Station) atau stasiun pemancar. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, ACEH - Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan 707 menara pemancar atau Base Transceiver Station (BTS) di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor berhasil dipulihkan dalam kurun waktu 24 jam terakhir.

Warga di sejumlah kecamatan yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kini mulai mendapatkan angin segar terkait akses telekomunikasi.

Masyarakat terdampak bencana mulai bisa kembali menghubungi sanak keluarga setelah jaringan telekomunikasi berangsur pulih.

Baca Juga:

Berdasarkan data hingga Sabtu (29/11/2025) pukul 00.00 WIB, ratusan menara tersebut dipastikan telah kembali beroperasi secara normal.

Angka pemulihan ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi pada Jumat (28/11/2025) pukul 07.00 WIB, di mana terdapat 2.463 menara yang mengalami gangguan.

Meskipun upaya perbaikan terus dikebut, saat ini masih tersisa sebanyak 1.756 menara yang berada dalam proses pemulihan teknis.

Baca Juga:

Adapun sebaran menara yang telah berhasil beroperasi normal paling banyak berada di wilayah Provinsi Aceh, yakni sebanyak 564 menara.

Sementara itu, untuk wilayah Provinsi Sumatra Utara tercatat sebanyak 112 menara telah pulih, disusul oleh Provinsi Sumatra Barat dengan 31 menara yang sudah normal.

Sebanyak 707 menara pemancar atau Base Transceiver Station (BTS) di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor berhasil dipulihkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   menara pemancar  Banjir Sumatera  banjir aceh  Base Transceiver Station  menara 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp