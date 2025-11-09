70mai Akan Berikan Kejutan Pada Harbolnas, Ada Promo Menarik

Minggu, 09 November 2025 – 13:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pabrikan dascham asal China, 70mai akan memberikan kejutan pada Hari Belaja Nasional (Harbolnas) pada 11 November 2025 mendatang.

Perusahaan yang berfokus pada produk kamera dasbor itu akan menghadirkan sejumlah produk baru, yakni 70mai Dash Cam T800, Dash Cam M310 3K, dan Dash Cam A410.

Direktur 70mai Indonesia, Winsen mengatakan kehadiran produk itu menandai langkah besar 70mai dalam memperkuat posisinya sebagai pemimpin di kategori dasbor kamera pintar yang tak hanya mengedepankan kualitas visual, tetapi juga keamanan, efisiensi, dan kenyamanan berkendara di setiap perjalanan.

"Kami menghadirkan solusi untuk beragam kebutuhan pengemudi dari pengguna baru hingga penggemar otomotif yang mengutamakan performa tinggi," ungkap Winsen dalam siaran persnya, Minggu (9/11).

70mai Dash Cam T800 Didesain untuk mereka yang menuntut kejernihan total.

perangkat itu memiliki kemampuan merekam dalam berbagai kondisi cahaya, sensor canggih, serta fitur keamanan aktif.

T800 membantu pengemudi melihat setiap detail tanpa terlewat.

70mai Dash Cam M310 3K– “Simple, Reliable. Now in 3K.”