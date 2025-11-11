Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

70mai Merilis Dashcam T800, Tawarkan Perlindungan Lengkap Dari Segala Arah

Selasa, 11 November 2025 – 00:36 WIB
70mai Merilis Dashcam T800, Tawarkan Perlindungan Lengkap Dari Segala Arah - JPNN.COM
Perusahaan dashboard camera (dashcam) 70mai resmi meluncurkan resmi merilis produk baru, Dashcam T800. Foto: 70mai Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan dashboard camera (dashcam) 70mai resmi meluncurkan resmi merilis produk baru, Dashcam T800 kepada publik di Indonesia pada Selasa (11/11).

Produk baru itu disebut memberikan perlindungan komprehensif kepada pengemudi mulai dari depan, belakang, hingga dalam kendaraan.

Direktur PT Invens Sukses Indonesia (70mai), Winsen mengatakan T800 dirancang sebagai asisten cerdas yang menjaga pengemudi tetap aman, terhubung, dan tenang baik saat berkendara maupun ketika kendaraan sedang terparkir.

Baca Juga:

"Dengan kemampuan merekam tampilan depan, belakang, dan interior secara bersamaan, T800 memastikan tidak ada momen penting yang terlewat," ungkap dia dalam siaran persnya, Selasa (11/11).

70mai 4K T800 didukung sensor Sony STARVIS 2. Kamera itu menghasilkan rekaman 4K sejati pada 60 FPS untuk bagian depan dan belakang, serta 1080P HDR untuk kamera interior.

Teknologi HDR tiga saluran memungkinkan hasil rekaman tetap tajam dan detail.

Baca Juga:

Produk baru itu bahkan bisa menangkap gambar di kondisi sulit seperti cahaya terlalu terang atau terlalu redup.

Pelat nomor, marka jalan, hingga ekspresi di dalam kabin tetap terekam dengan jelas.

Perusahaan dashboard camera (dashcam) 70mai resmi meluncurkan resmi merilis produk baru, Dashcam T800. Cek harganya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   70mai T800  dashcam mobil  kamera dasbor  Harga 70mai T800  70mai 4K T800 
BERITA 70MAI T800 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp