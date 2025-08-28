71 Tahun Berdiri, SGM Dukung Anak Indonesia Bebas Anemia untuk Generasi Emas 2045

jpnn.com, JAKARTA - VP General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto menyampaikan untuk mewujudkan Generasi Emas 2045, diperlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat, media, organisasi, maupun akademisi.

Vera menyebut semangat tersebut yang dipegang Sarihusada sejak 1954 dengan pabrik pertamanya di Yogyakarta.

"Sarihusada konsisten berinovasi berbasis sains untuk memenuhi nutrisi sesuai dengan kebutuhan anak Indonesia. Memasuki 71 tahun, Sarihusada menegaskan komitmen mendukung generasi emas yang sehat yang berkontribusi langsung terhadap Indonesia Emas 2045," jelas Vera dikutip, Kamis (28/8).

VP General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto Yogyakarta memiliki makna historis yang sangat penting sebagai kota awal solusi nutrisi bagi anak-anak Indonesia.

"Bagi kami, Yogyakarta juga bukan hanya rumah bagi pabrik dan pusat riset, tetapi juga tempat bagi kami menumbuhkan komitmen nyata bagi masyarakat Yogyakarta," kata dia.

Vera melanjutkan seperti inisiatif pembangunan PAUD Generasi Maju di Taman Pintar, Duta 1.000 Pelangi yang merupakan program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya 1.000 HPK serta peningkatan pengetahuan tentang gizi dan kesehatan yang merubah gaya hidup terkait gizi seimbang untuk mencegah stunting, hingga upaya bersama Pemerintah Daerah untuk pencegahan stunting dan tanggap bencana.

"Semua langkah ini menjadi wujud nyata dukungan Sarihusada untuk Yogyakarta, sekaligus kontribusi kami untuk mencetak generasi maju Indonesia," ungkapnya.

Sejak berdiri 1954 melalui kolaborasi pemerintah Indonesia dan PBB untuk mengatasi masalah kekurangan gizi pasca Perang Dunia II, Sarihusada melalui SGM telah menutrisi puluhan juta anak bangsa di seluruh Indonesia secara turun temurun.