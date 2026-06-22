72,2% Orang Indonesia Tak Sikat Gigi Sebelum Tidur, Biaya Perawatan Membengkak

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya tren ritual perawatan kulit malam hari di kalangan masyarakat urban, masih banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan kebiasaan sederhana, tetapi penting bagi kesehatan, yakni menyikat gigi sebelum tidur.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan hanya 27,8% masyarakat Indonesia yang menyikat gigi sebelum tidur, yang berarti sekitar 72,2% lainnya masih melewatkan ritual malam tersebut. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan gigi dan mulut sekaligus memicu pengeluaran biaya kesehatan yang lebih besar di kemudian hari.

Menurut Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), menyikat gigi sebelum tidur merupakan langkah penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri di rongga mulut. Saat seseorang tidur, produksi air liur menurun secara signifikan sehingga bakteri lebih mudah berkembang biak.

"Sisa makanan maupun minuman manis yang tertinggal di dalam mulut dapat memicu pembentukan plak, kerusakan enamel, hingga menyebabkan gigi berlubang," kata Country Manager usmile Indonesia & Malaysia Michelle, Senin (22/6).

Ancaman tersebut juga tercermin dalam laporan Global Oral Health Status Report 2022 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dalam laporan tersebut, biaya perawatan kesehatan gigi menempati posisi ketiga terbesar di dunia dengan nilai mencapai USD 100,87 miliar, setelah penyakit diabetes dan kardiovaskular.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebiasaan kecil yang sering diabaikan dapat berdampak besar terhadap kesehatan maupun pengeluaran rumah tangga.

"Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kini semakin meningkat, termasuk dalam perawatan kesehatan gigi dan mulut," ungkapnya.

Menurutnya, pendekatan preventif menjadi solusi paling efektif untuk menjaga kesehatan gigi sekaligus menghindari biaya pengobatan yang lebih besar di masa mendatang.