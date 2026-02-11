Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

72,8% Publik Puas Program MBG, Waka BGN : Bantu Kami untuk Terus Perbaiki Kekurangan

Rabu, 11 Februari 2026 – 02:53 WIB
72,8% Publik Puas Program MBG, Waka BGN : Bantu Kami untuk Terus Perbaiki Kekurangan
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengaku bersyukur masyarakat merasakan dampak positif MBG. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia memperlihatkan tren positif penerimaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut survei tersebut, sebesar 12,2 persen responden mengaku sangat puas dan 60,6 persen menyatakan cukup puas terhadap program MBG.

Dengan demikian, total warga yang merasa puas mencapai 72,8 persen.

“Jadi memang yang sangat puas 12,2 persen dan cukup puas 60,6 persen,” ujar Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers daring, Minggu (8/2).

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengaku bersyukur masyarakat merasakan dampak positif MBG.

“Tentu ini adalah kesuksesan Presiden Prabowo Subianto, kami ini hanya menjalankan perintah dari Presiden. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh anak-anak kami di sekolah,” jelas Wakil Kepala BGN.

Lodewyk Pusung juga berharap dukungan dan bantuan segala elemen masyarakat untuk terus membantu dan memperhatikan MBG.

“Kami mohon bantuan masyarakat agar kami terus melakukan perbaikan, serta bantu kami dalam bentuk pengawasan program di lapangan,” tutup Lodewyk Pusung. (dil/jpnn)

Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung juga berharap dukungan dan bantuan segala elemen masyarakat untuk terus membantu dan memperhatikan MBG

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

