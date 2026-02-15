Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

73 Ton Pakan Hewan dari Sumsel Diekspor ke Filipina

Minggu, 15 Februari 2026 – 13:50 WIB
73 Ton Pakan Hewan dari Sumsel Diekspor ke Filipina - JPNN.COM
Sebanyak 73.470 kilogram atau 73 ton pakan hewan kesayangan (pet food) senilai Rp 2,7 miliar dari Sumatera Selatan diekspor ke Filipina. Foto: Karantina Sumsel for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Sebanyak 73.470 kilogram atau 73 ton pakan hewan kesayangan (pet food) senilai Rp 2,7 miliar dari Sumatera Selatan diekspor ke Filipina.

Pelepasan ekspor komoditas yang diproduksi PT EVO Manufacturing Indonesia itu dilakukan secara resmi oleh jajaran pemerintah pusat dan daerah.

"Ekspor pakan merupakan langkah strategis dalam memperkuat tulang punggung ekonomi nasional," kata Menteri Perdagangan Budi Santoso, Minggu (15/2). 

Dia mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memfasilitasi pelaku usaha dari berbagai skala untuk menembus pasar global. 

Adapun Wakil Gubernnur Sumsel  Cik Ujang menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian ini.

Menurut Cik Ujang, keberhasilan menembus pasar Filipina merupakan  bukti nyata bahwa produk manufaktur Sumatera Selatan memiliki kualitas premium.

"Ekspor pakan ini adalah simbol kepercayaan dunia terhadap standar produk kita (Sumsel). Ini membuktikan potensi Sumsel kian kompetitif secara internasional," kata Cik Ujang.

Direktur Standar Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia Suwarno Tri Widodo menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap protokol karantina negara tujuan adalah kunci utama agar perdagangan berjalan mulus.

Sebanyak 73.470 kilogram (73 ton) pakan hewan dari Sumatera Selatan diekspor ke Filipina.

