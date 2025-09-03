Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

730 Peserta Lolos UMK Academy 2025, Pertamina: Bersiap Masuk ke Level Global

Rabu, 03 September 2025 – 15:31 WIB
730 Peserta Lolos UMK Academy 2025, Pertamina: Bersiap Masuk ke Level Global - JPNN.COM
PT Pertamina (Persero) menggelar kick off Pertamina UMK Academy 2025 nasional secara daring pada Rabu (3/9). Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menggelar kick off Pertamina UMK Academy 2025 nasional secara daring pada Rabu (3/9).

Sebanyak 730 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari seluruh Indonesia dinyatakan lolos ke tahapan nasional, setelah melalui tahap seleksi panjang, dari 9.753 calon peserta.

Mengusung tagline "Beri Energi Baru Menuju UMK Maju”, Pertamina UMK Academy 2025 diharapkan mampu melahirkan UMKM yang tangguh, inovatif, siap bersaing di pasar lokal dan global serta berdampak nyata bagi lingkungan sekitar.

Baca Juga:

Vice President Corporate Social Responsibility and Small and Medium Enterprise Partnership Program Management Pertamina, Rudi Ariffianto mengungkapkan tahap nasional ini bukanlah garis akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar.

"Inilah momentum bagi UMKM untuk memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan inovasi, memperluas pasar, hingga bersiap masuk ke level global," ungkap Rudi Ariffianto.

Pertamina UMK 2025 dimulai sejak Februari 2025. Antusiasme peserta mengikuti program ini juga besar, dari hampir 10 ribu pendaftar, tercatat 1.490 UMK lolos seleksi mengikuti tahap regional pada delapan wilayah sejak Mei-Juli 2025.

Baca Juga:

Ribuan peserta berasal dari alumni Pertamina UMK Academy 2024, peserta program pendanaan UMKM Pertamina, Rumah BUMN, hingga berbagai sumber informasi termasuk Pertamina Foundation Preneur.

Peserta UMK Academy mendapatkan pendampingan dari 86 akselerator bersertifikat. Mereka menjalani pembelajaran berbasis learning management system, gamifikasi, kunjungan lapangan, serta showcase produk di berbagai daerah.

PT Pertamina (Persero) menggelar kick off Pertamina UMK Academy 2025 nasional secara daring pada Rabu (3/9).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  UMK Academy 2025  UMKM  naik kelas 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp