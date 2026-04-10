Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

75 Guru PPPK Terima SK Pengangkatan Kembali, Eka Apriana: Tingkatkan Profesionalisme

Jumat, 10 April 2026 – 07:01 WIB
Foto bersama seusai 75 PPPK dapat pengangkatan kembali melalui SK Wali Kota. Bandarlampung, Kamis (9/4/2025). ANTARA/Dian Hadiyatna

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berkomitmen untuk terus memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan, termasuk mendukung kesejahteraan tenaga pendidik.

"Salah satunya hari ini kami menyerahkan petikan surat keputusan (SK) wali kota tentang pengangkatan kembali 75 PPPK jabatan fungsional guru tahun 2026," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Bandar Lampung Eka Apriana di Bandar Lampung, Kamis (9/4).

Diketahui, Pemkot Bandar Lampung menyerahkan petikan SK Wali Kota tentang pengangkatan kembali PPPK jabatan fungsional guru tahun 2026. Sebanyak 75 guru PPPK menerima SK, berdasar laporan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung 1 Desember 2025.

Baca Juga:

Menurut Eka, kesejahteraan tenaga pendidik harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebab, hal tersebut penting guna menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik di daerah.

“Pendidikan yang berkualitas berawal dari guru yang sejahtera dan memiliki ketenangan dalam bekerja,” katanya.

Lebih lanjut Pemkot Bandar Lampung berharap guru PPPK  terus meningkatkan profesionalisme.

Baca Juga:

"Kami harap para guru PPPK terus meningkatkan profesionalisme, berinovasi dalam metode pembelajaran, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," katanya.

Selain itu, kata dia, para guru PPPK harus menjaga integritas sebagai aparatur sipil negara dengan menjunjung tinggi disiplin dan kode etik serta menjadi teladan bagi siswa dan lingkungan sekitar.

Guru PPPK harus menjaga integritas sebagai aparatur sipil negara dengan menjunjung tinggi disiplin dan kode etik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  guru PPPK  SK PPPK  eka apriana  Lampung 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp