Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

75 Persen Masjid di RI Punya Persoalan pada Pengeras Suara

Senin, 26 Januari 2026 – 08:30 WIB
75 Persen Masjid di RI Punya Persoalan pada Pengeras Suara - JPNN.COM
Ilustrasi sebuah masjid. Foto dok Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menyebut sekira 75 persen masjid di Indonesia masih memiliki persoalan pada sound system atau pengeras suara yang perlu diperbaiki.

JK sapaan akrab Jusuf Kalla mengatakan, banyak pengeras suara masjid yang dipasang tanpa perencanaan matang.

Dia menilai pemasangan kerap dilakukan oleh pihak yang kurang memiliki pemahaman teknis, sehingga kualitas suara tidak sesuai dengan fungsi masjid sebagai tempat ibadah.

Baca Juga:

“Di seluruh Indonesia, sekitar 75 persen masjid itu punya soundsistem yang perlu diperbaiki operasionalnya. Karena yang memasang itu kadang-kadang anak-anak yang tinggal di masjid, jadi cara pasangnya yang penting bunyi,” ujar JK dikutip Senin (26/1).

Dia menegaskan, sistem suara di tempat ibadah seharusnya disesuaikan dengan ukuran dan kebesaran masjid, kondisi lingkungan sekitar, serta karakter masyarakat setempat.

Penggunaan suara yang terlalu keras, kata mantan Wakil Presiden RI ini justru menghilangkan kekhusyukan jamaah.

Baca Juga:

“Perubahannya besar padahal perlu. Harus sesuai dengan kebesaran masjid, suasana masyarakat, dan tidak asal pasang. Bukan membesarkan suara saja,” katanya.

JK menekankan masjid harus menghadirkan suasana yang syahdu karena merupakan tempat ibadah, bukan sarana hiburan.

Sekitar 75 persen masjid di Indonesia masih memiliki persoalan pada sound system atau pengeras suara yang perlu diperbaiki.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dewan Masjid Indonesia  DMI  Jusuf Kalla  JK  Masjid  Pengeras suara di Masjid 
BERITA DEWAN MASJID INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp