76 Calon Paskibraka Mengikuti Latihan Gabungan Menjelang Upacara HUT Ke-80 RI

jpnn.com - DEPOK - Sebanyak 76 calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dari 38 provinsi Indonesia, Senin (11/8), mengikuti latihan gabungan lengkap bersama seluruh perangkat upacara, pada enam hari menjelang HUT Ke-80 RI.

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina mengatakan bahwa latihan pada pagi ini merupakan yang terakhir sebelum para calon Paskibraka itu berpindah ke Jakarta untuk memulai latihan di Istana Merdeka.

“Latihan terakhir hari ini lengkap semuanya, dari mulai adik-adik Paskibraka, kemudian peserta upacara dan juga satuan musik serta Paspampres, semuanya sudah bergabung. Jadi, lengkap mereka yang memang akan bertugas pada tanggal 17 Agustus 2025 nanti,” kata Rima di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat, Senin (11/8).

Berbeda dari sebelumnya, dalam latihan gabungan kali ini, calon Paskibraka langsung mengenakan pakaian dinas upacara (PDU).

"Akan tetapi, bukan PDU ini yang akan dipakai pada hari H, tentunya PDU yang lebih baik," ungkap Rina.

Sebelum latgab, para calon Paskibraka telah melakukan latihan parsial bersama Paspampres sejak 7 Agustus lalu.

Adapun latihan gabungan pada hari ini dibuat persis seperti lokasi upacara di Istana Merdeka guna melatih kekompakan.

Rima pun menilai para calon Paskibraka telah menunjukkan perkembangan yang sangat bagus.