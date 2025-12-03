Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Internet

76 Persen Jaringan Telekomunikasi di Sumatra dan Aceh Kembali Normal

Rabu, 03 Desember 2025 – 09:29 WIB
76 Persen Jaringan Telekomunikasi di Sumatra dan Aceh Kembali Normal - JPNN.COM
Telkomsel mengumumkan bahwa 76,5 persen layanan telekomunikasi kembali normal di wilayah terdampak banjir dan longsor. ilustrasi. ANTARA/Telkomsel. (Humas)

jpnn.com, SUMATERA UTARA - Telkomsel mengumumkan bahwa 76,5 persen layanan telekomunikasi kembali normal di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Sementara 79,7 persen layanan IndiHome Telkomsel juga kembali normal (422.551 dari total 530.502 line).

Pemulihan dilakukan melalui berbagai skema, termasuk mobilisasi 346 personel teknis, penempatan genset tambahan, pengalihan rute backbone, dan jalur transmisi.

Baca Juga:

Selain itu, ada juga penggunaan perangkat alternatif dan penggelaran BTS mobile di lokasi prioritas.

Telkomsel juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), pemerintah daerah, aparat penanggulangan bencana, PLN, serta pemangku kepentingan setempat untuk memastikan layanan komunikasi tetap tersedia.

Pemulihan jaringan Telkomsel difokuskan mulai dari area pengungsian, lokasi kritikal, dan terus diperluas.

Baca Juga:

Hingga kini tercatat sejumlah capaian pemulihan per provinsi per 1 Desember 2025:

Aceh: 36 persen site Telkomsel pulih (708 dari 1.964 site), 41,2 persen line IndiHome pulih (59.836 dari 145.384 line)

Telkomsel mengumumkan bahwa 76,5 persen layanan telekomunikasi kembali normal di wilayah terdampak banjir dan longsor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   jaringan telekomunikasi  Internet  Telkomsel  banjir  Longsor 
BERITA JARINGAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp