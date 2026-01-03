778.922 Hewan Ternak Jadi Korban Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat sebanyak 778.922 hewan ternak yang terdiri atas sapi, unggas hingga babi terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, pihaknya akan menangani ternak yang terdampak bencana di Sumatra dengan melakukan pendataan menyeluruh sebagai langkah awal penanganan.

"Kita identifikasi semua, ternak ayam, sapi, kambing, kami identifikasi. Ya, kami kan dari sisi peternakan, kami juga ada program yang nanti kita bantu setelah pemulihan, namanya pemulihan pascabencana gitu," kata Sudaryono, Sabtu (3/1).

Berdasarkan data per 31 Desember 2025, Kementan mencatat 778.922 hewan terdamak. Itu terdiri atas kerbau sebanyak 38.393 ekor dengan sebaran terbesar berada di Aceh mencapai 36.337 ekor, disusul Sumatra Utara 1.641 ekor dan Sumatra Barat 415 ekor.

Untuk ternak kambing dan domba, total terdampak mencapai 113.325 ekor, didominasi Aceh sebanyak 110.159 ekor, Sumatra Utara 3.017 ekor, serta Sumatra Barat 149 ekor.

Kategori ternak unggas menjadi yang paling terdampak dengan total 622.154 ekor, terdiri atas 454.543 ekor di Aceh, 116.885 ekor di Sumatra Utara, dan 50.726 ekor di Sumatra Barat.

Selain itu, Kementan juga mencatat ternak babi terdampak sebanyak 5.050 ekor yang seluruhnya berada di wilayah Sumatra Utara, sementara Aceh dan Sumatra Barat tidak melaporkan kasus serupa.

Kementerian Pertanian menegaskan data ini menjadi dasar penyaluran bantuan, program pemulihan pascabencana, serta langkah strategis untuk memulihkan sektor peternakan dan menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.