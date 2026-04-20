8 Anak Tewas Akibat Penembakan di Louisiana

Senin, 20 April 2026 – 09:20 WIB

jpnn.com - WASHINGTON - Peristiwa penembakan terjadi di Kota Shreveport, Negara Bagian Louisiana, Amerika Serikat.

Sebanyak delapan anak tewas dalam insiden penembakan terkait masalah rumah tangga di Kota Shreveport, kata departemen kepolisian, Minggu (19/4).

Usia korban berkisar 1 tahun hingga 14 tahun.

"Saat ini kami memiliki sedikitnya 10 orang yang terkena tembakan semalam dalam konflik rumah tangga, delapan di antaranya tewas. Usia para korban berkisar satu hingga sekitar 14 tahun," kata juru bicara Kepolisian Chris Bordelon kepada wartawan.

Menurut dia, tersangka membajak sebuah mobil dan berupaya kabur dari lokasi kejadian.

Namun, kata dia, tersangka akhirnya ditembak mati oleh petugas polisi selama pengejaran.

Jubir itu menambahkan bahwa Kepolisian Negara Bagian Louisiana akan mengambil alih penyelidikan terkait penggunaan senjata api oleh petugas polisi. (antara/jpnn)