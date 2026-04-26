8 Bahan Alami Pereda Nyeri yang Bisa Anda Coba

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah merasa pegal di seluruh tubuh? Nyeri atau pegal pada tubuh ini merupakan hal yang bisa menyerang siapa saja.

Bukankah wajar jika kita pergi ke apotek atau memeriksa kotak obat untuk menemukan solusi cepat terhadap berbagai rasa sakit yang dialami tubuh kita?

Sedikit yang kita tahu bahwa ada obat penghilang rasa sakit alami yang bisa membantu Anda menghilangkan rasa sakit.

Baik itu dapur atau lemari es kita, semuanya penuh dengan solusi alami yang bisa mengurangi rasa sakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Bawang putih atau minyak bawang putih sebagai obat pereda nyeri alami untuk sakit telinga

Bawang putih merupakan salah satu bahan alami yang memiliki sifat antivirus, antijamur, dan antibakteri, yang menjadikannya makanan super Ayurveda.

Menurut sebuah Studi Jurnal Medis Kufa, obat tetes telinga minyak bawang putih dikaitkan dengan kemungkinan perbaikan total yang lebih tinggi dibandingkan dengan obat tetes telinga neomycin dexamethasone atau obat tetes normal saline.

2. Cuka sari apel sebagai pereda nyeri alami untuk sakit mag atau asam lambung

Jika Anda merasakan sedikit refluks asam, kamu bisa mengandalkan satu sendok teh atau satu sendok makan