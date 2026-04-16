8 Buah Penurun Kolesterol yang Wajib Anda Konsumsi

jpnn.com, JAKARTA - TAK diragukan lagi, mengonsumsi daging merah berlebihan bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh.

Menjaga kadar kolesterol tetap normal adalah hal yang perlu dilakukan.

Pasalnya, kadar kolesterol yang tinggi bisa menjadi tanda bahaya dan memicu berbagai gangguan kesehatan.

Seseorang dikatakan memiliki kolesterol tinggi jika hasil pemeriksaan darah menunjukkan angka di atas 240 mg/dl.

Kadar kolesterol normal untuk orang dewasa adalah kurang dari 200 mg/dl.

Kondisi kolesterol tinggi sama sekali tidak boleh dianggap sepele.

Sebab, kadar kolesterol yang terlalu tinggi bisa meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit kardiovaskular.

Kolesterol tinggi bisa memicu penyakit, seperti aterosklerosis, akumulasi kolesterol, dan plak berbahaya di dinding arteri.