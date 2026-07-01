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JPNN.com - Artikel - Opini

8 Dekade Bhayangkara: Di Antara Kemuliaan Pengabdian dan Darurat Reformasi Kultural

Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan

Rabu, 01 Juli 2026 – 18:18 WIB
8 Dekade Bhayangkara: Di Antara Kemuliaan Pengabdian dan Darurat Reformasi Kultural - JPNN.COM
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua Umum IKA Doktor Hukum UKI Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - "Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!" – Ir. Soekarno.

Kutipan Bapak Bangsa, Bung Karno, di atas adalah roh yang seharusnya mengalir dalam setiap detak jantung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Jika negara ini milik semua orang, maka Polri sebagai alat negara penegak hukum adalah pelindung bagi semua orang, tanpa memandang status sosial atau tingginya jabatan.

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Pada 1 Juli 2026, Korps Bhayangkara menginjak usia yang ke-80 tahun.

Delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah usia yang sarat dengan kearifan, pengalaman, dan seharusnya, kematangan institusional.

Dengan mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", peringatan Hari Bhayangkara tahun ini tidak boleh hanya menjadi ajang seremonial potong tumpeng dan parade kedisiplinan semata.

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Jejak Panjang Delapan Dekade: Dari Revolusi hingga Reformasi

Pada 1 Juli 2026, Korps Bhayangkara menginjak usia yang ke-80 tahun. Delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah usia yang sarat dengan kearifan.

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TAGS   Bhayangkara  Reformasi 1998  Polri  I Wayan DPR  Komisi III DPR RI 
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