8 DPC PPP di Bengkulu Tolak Klaim DPW Soal Dukungan Calon Ketum dari Eksternal

jpnn.com, BENGKULU - Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Bengkulu yang mendeklarasikan dukungan kepada calon ketua umum dari eksternal dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil), pada Selasa (23/9) menuai penolakan keras dari mayoritas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di provinsi tersebut.

Ketua DPC PPP Seluma Ansori menegaskan deklarasi tersebut tidak sah karena forum Mukerwil tidak memenuhi syarat kuorum.

“Yang hadir hanya dua DPC, yakni Benteng dan Mukomuko. Padahal, syarat kuorum minimal delapan DPC. Jadi, keputusan itu klaim sepihak dari Ketua DPW,” kata Ansori di Bengkulu, Selasa (23/9).

Menurut Ansori, delapan DPC yang absen sudah menyatakan dukungan penuh kepada Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, untuk kembali memimpin partai pada Muktamar 2025.

“Mayoritas DPC solid untuk Pak Mardiono. Beliau kader tulen, berpengalaman, dan sudah berkorban banyak untuk partai ini,” ujarnya.

Wakil Ketua DPC Seluma sekaligus Ketua DPRD Seluma, April Yones mengaku kecewa karena nama DPC Seluma sempat diklaim sebagai pendukung Agus Suparmanto.

“Kami menolak klaim itu. Delapan DPC sepakat untuk Pak Mardiono. Jangan sampai PPP dijadikan alat politik pihak luar,” katanya.

Hal senada disampaikan Elmarta Antonio, Ketua DPC Rejang Lebong. Menurut dia, sebagian besar DPC bahkan tidak mendapat pemberitahuan resmi soal Mukerwil.