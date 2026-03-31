8 Fasad Dunia di Rukan Eurosia PIK2, Strategi Arsitektur Ubah Ruko Jadi Destinasi Komersial Unggulan

jpnn.com - DALAM lanskap properti komersial modern, arsitektur bukan lagi sekadar pembungkus fungsi, melainkan bagian dari strategi pemasaran. Hal itulah yang tecermin pada Rukan Eurosia di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Rukan Eurosia PIK2 mengusung delapan fasad tematik dari berbagai kota dunia sebagai identitas utamanya. Pendekatan itu menempatkan fasad sebagai frontline marketing tool.

Setiap tampilan bangunan di Rukan Eurosia PIK2 dirancang memiliki karakter kuat, mulai dari gaya klasik Eropa seperti Prancis dan Prague, hingga interpretasi modern Asia, seperti Jepang dan Korea. Hasilnya bukan hanya variasi visual, melainkan juga penciptaan pengalaman ruang yang berlapis.

Dalam konteks retail, visual menjadi faktor penentu dalam menarik perhatian awal (first impression). Fasad yang ikonik secara langsung meningkatkan stop rate, kemungkinan orang berhenti, melihat, lalu masuk ke dalam tenant. Ini menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki ruko konvensional dengan desain seragam.

Diferensiasi fasad juga membuka peluang bagi tenant untuk melakukan brand alignment. Misalnya, tenant F&B bertema Jepang dapat memilih unit dengan fasad bergaya Jepang untuk memperkuat storytelling bisnisnya.

Sinkronisasi antara arsitektur dan konsep usaha itu terbukti meningkatkan daya ingat konsumen terhadap brand atau jenama.

Rukan Eurosia juga memanfaatkan tren experience economy, karena pengunjung tidak hanya bisa mencari produk, tetapi juga memperoleh pengalaman visual dan sosial. Kawasan dengan fasad tematik seperti ini secara alami menjadi titik foto (photo spot) dan konten media sosial, yang pada akhirnya berfungsi sebagai promosi organik bagi tenant.

Dari sisi perencanaan kawasan, elemen kanopi yang menyatukan seluruh deretan rukan memperkuat ritme fasad sekaligus menjaga kenyamanan pengunjung. Koridor yang terlindungi ini memungkinkan aktivitas berjalan kaki berlangsung lebih lama, yang berdampak langsung pada peningkatan interaksi antara pengunjung dan tenant.