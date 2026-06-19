8 HP Peserta Seleksi Paskibra Digondol Maling Saat Terlelap, Pelaku Diringkus

jpnn.com, PALI - Satreskrim Polres PALI akhirnya berhasil mengungkap kasus pencurian yang menyasar kepada para peserta seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten PALI.

Seorang buruh harian lepas berinisial SPP (34) ditangkap polisi setelah diduga mencuri delapan telepon selular milik peserta seleksi yang tengah beristirahat di sebuah rumah kontrakan.

Aksi pencurian tersebut terjadi pada Selasa (21/4/2026) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB, di kawasan Talang Kelapa Pipah Bawah, Kelurahan Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi.

Saat itu, sebelas peserta seleksi Paskibraka sedang tertidur setelah menjalani rangkaian kegiatan seleksi.

Kasus itu terungkap ketika salah seorang penghuni rumah terbangun setelah mendengar suara pintu ditutup.

Saat memeriksa barang miliknya, korban mendapati telepon selular yang sebelumnya berada di dekat tempat tidur telah hilang.

Setelah membangunkan rekan-rekannya, diketahui total delapan unit ponsel milik peserta seleksi Paskibraka Raib dibawa pelaku.

Akibat kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian yang ditakdir mencapai Rp 20,5 juta. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polres PALI untuk ditindaklanjuti.