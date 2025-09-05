Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

8 Jasad Korban Helikopter Jatuh Sudah Dibawa ke Polda Kalsel

Jumat, 05 September 2025 – 05:25 WIB
Tim Pos Mortem Biddokkes Polda Kalsel di Bantu Basarnas menurunkan salah kantong mayat korban helikopter jatuh di Kabupaten Tanah Bumbu. banjarmasin, Jumat (5/9/2025). (ANTARA/Gunawan Wibisono)

jpnn.com, BANJARMASIN - Sebanyak delapan korban helikopter jatuh pada Jumat dini hari, sekitar pukul 02.40 WITA tiba di DVI Pos Motem Biddokkes Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Pantauan ANTARA di lapangan, ada enam ambulans yang mengantar delapan jasad korban helikopter yang jatuh di kawasan hutan pegunungan, Kecamatan Mentewe, Tanah Bumbu.

Dari enam ambulans tersebut yang mengangkut kantong jenazah para korban ada lima ambulans sedangkan satu sebagai pengawalan.

Ada satu ambulans yang membawa dua kantong jenazah yaitu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dengan nomor polisi plat merah DA 9083 ZH.

Sebelumnya, Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo mengatakan tim SAR gabungan menemukan bangkai helikopter di titik 03° 5’6” S – 115° 37’39.07” E, kawasan hutan sekitar Air Terjun Mandin Damar, Kecamatan Mentewe, Tanah Bumbu, Kalsel, Rabu siang.

On Scene Commander (OSC) telah mengerahkan seluruh Search and Rescue Unit (SRU) darat menuju lokasi penemuan untuk memperkuat proses evakuasi.

“Bangkai helikopter ditemukan sore tadi pukul 14.45 WITA. Satu korban sudah dievakuasi dalam keadaan meninggal, sekitar 100 meter dari bangkai heli. Sedangkan tujuh lagi masih proses pencarian di bangkai helikopter,” ujar dia.

Yudhi menegaskan seluruh unsur SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan potensi SAR tetap bekerja keras di lapangan dengan dukungan penuh dari masyarakat setempat.

Sebanyak delapan jasad korban helikopter jatuh sudah dibawa ke Polda Kalimantan Selatan.

Sumber Antara

