Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

8 Jenazah Korban Kecelakaan Bus ALS Diserahkan, Tangis Keluarga Pecah

Sabtu, 16 Mei 2026 – 17:01 WIB
8 Jenazah Korban Kecelakaan Bus ALS Diserahkan, Tangis Keluarga Pecah - JPNN.COM
Tangis keluarga pecah saat diserahkan jenazah korban. Foto: Dokumen Polda Sumsel.

jpnn.com, PALEMBANG - Tangis histeris keluarga tak terbendung saat menerima delapan jenazah korban kecelakaan Bus ALS di RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang.

Penyerahan kedelapan jenazah dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rony Samtana.

"14 jenazah sudah diserahkan ke pihak keluarga dan akan dipulangkan ke daerah masing-masing dengan pengawalan aparat kepolisian," ungkap Rony, Sabtu (16/5/2026).

Baca Juga:

Adapun jenazah yang telah dipulangkan di antaranya Zulpan Efendi menuju Medan, sementara satu keluarga korban yakni Agustina Maharani (24), balita Abella Zea Septiana dan Aldi Sulistiawan diberangkatkan ke Way Kanan, Lampung.

Selain itu, jenazah Ariyanto dan Martoni dipulangkan ke Muratara. Sedangkan jenazah Klinton Wardana Marbun diterbangkan menuju Semarang melalui layanan kargo Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang.

Kepala Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Pusdokkes Polri Brigjen Pol dr. Sumy Hastry Purwanty menjelaskan proses identifikasi korban dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui pemeriksaan media lanjutan dan pencocokan data keluarga.

Baca Juga:

Kata Sumy, salah satu korban berhasil dikenali melalui hubungan kekerabatan dengan korban lain yang turut meninggal dalam kecelakaan tersebut.

"Ada juga tiga jenazah yang berhasil diidentifikasi melalui data sekunder, yakni Abella Zea Septiana yang merupakan anak dari Aldy Sulistiawan dan Agustina Maharani," serunya.

Kepolisian daerah (Polda) Sumsel serahkan jenazah korban kecelakaan Bus ALS ke pihak keluarga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   korban kecelakaan  kecelakaan bus  kecelakaan Bus ALS  kecelakaan maut bus ALS 
BERITA KORBAN KECELAKAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp